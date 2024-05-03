Хави: «Барселона» прибавила во многих аспектах и может бороться с любой командой»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что сине-гранатовые прибавили во многих аспектах и готовы навязать конкуренцию команде любого уровня.

«Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах и можем бороться с любой командой. Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты. Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

В ла лиге «Барса» на данный момент занимает второе место с 73 очками. В следующем туре команда Хави сыграет против «Жироны». Матч пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.