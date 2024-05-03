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Испания

Сегодня, 19:13

Хави: «Барселона» прибавила во многих аспектах и может бороться с любой командой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что сине-гранатовые прибавили во многих аспектах и готовы навязать конкуренцию команде любого уровня.

«Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах и можем бороться с любой командой. Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты. Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

В ла лиге «Барса» на данный момент занимает второе место с 73 очками. В следующем туре команда Хави сыграет против «Жироны». Матч пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. 

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240503/1002239107/rueda-prensa-xavi-directo-ultima-hora-barcelona.html
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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