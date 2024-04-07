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Испания

Сегодня, 16:13

Хави: «Барселона» — это моя религия, это вся моя жизнь»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своей любви к каталонскому клубу.

«Для меня «Барса» — это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», ложусь спать и также думаю о «Барсе». Я не очень верующий, но думаю, что моя религия — «Барса», — заявил Хави.

В январе Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона. Он возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

В текущем сезоне «Барса» набрала 67 очков за 30 матчей и располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги.

Источник: https://www.fcbarcelonanoticias.com/en/fc-barcelona/the-last-statement-of-love-of-xavi-hernandez-to-the-fc-barceelona_302378_102.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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