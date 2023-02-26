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Испания

Сегодня, 09:12

Хави рассказал об отношении к критике в связи с неудачами в еврокубках

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал критику выступлений команды в еврокубках.

«Я не читаю ничего, критика не влияет на меня. Если бы мы выиграли у «Манчестер Юнайтед», все бы писали, что «Барселона» вернулась, хотя это тоже не совсем так. Но мы принимаем критику», — сказал Хави ESPN.

Сине-гранатовые покинули Лигу чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

В Лиге Европы «Барселона» проиграла в ответном стыковом матче «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и по сумму двух игр (3:4) покинула турнир.

В ла лиге каталонская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 матча.

Хави Эрнандес (Хави)
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