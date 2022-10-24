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Испания

Сегодня, 11:02

Хави рассказал, почему хотел, чтобы Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Я хотел, чтобы он остался и подписал новый контракт, потому что он может играть на таком высоком уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

СМИ сообщали, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии, однако если решение будет затянуто или предложение будет отклонено, то каталанский клуб выставит Дембеле на трансфер.

25-летний француз в нынешнем сезоне провел за «Барселону» 15 матчей, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Transfermsrkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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