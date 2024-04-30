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Испания

Сегодня, 18:51

Хави рассказал, почему передумал уходить из «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему изменилось его решение об уходе из «Барселоны».

«Я в порядке. В январе я чувствовал, что несу ответственность за то, что происходило. Теперь ситуация изменилась, поэтому я обсудил ее с президентом.

«Барселона» прежде всего. Каталонцы и болельщики команды очень эмоциональные. Иногда у нас все феноменально, а иногда мы все разрушаем. Я чувствовал поддержку со стороны клуба, Деку (спортивный директор «Барселоны» – прим.) и футболистов», – цитирует Хави AS.

В начале этого года 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. 25 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции сообщил, что Хави продолжит работать главным тренером команды.

После 33 туров каталонцы с 73 очками занимают второе место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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