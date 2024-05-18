Главный тренер «Барселоны» Хави: «Критика заставляет меня совершенствоваться»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, с каким настроением он работает в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что 44-летнего специалиста могут уволить из «Барселоны». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта остался разочарован словами тренера про финансовое состояние клуба.

«Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться. Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными. Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

17 мая также появилась информация о том, что Хави планирует провести встречу с руководством команды, чтобы обсудить свое будущее.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.