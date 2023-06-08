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Испания

Сегодня, 16:42

Хави: «Барселона» не создана для Лиги Европы — она не мотивирует ни игроков, ни фанатов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда не должна выступать в Лиге Европы.

«Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы. Извините, но «Барселона» не создана для этого турнира. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов. Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней», — сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar+.

В прошедшем сезоне «Барселона» заняла третье место в группе в Лиге чемпионов и вылетела в Лигу Европы. На стадии 1/16 турнира каталонцы уступили «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей.

По итогам сезона-2022/23 сине-гранатовые заняли первое место в турнирной таблице ла лиги.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
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