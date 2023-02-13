Хави — об отрыве от «Реала»: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Не стоит расслабляться»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команде не стоит расслабляться при отрыве от «Реала» в 11 очков.

В прошедшем матче 21-го тура ла лиги каталонская команда одержала победу над «Вильярреалом» (1:0) и на 11 баллов оторвалась от «Реала», у которого есть один матч в запасе.

«Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Отрыв от «Реала» большой, но нам не стоит расслабляться. Я счастлив, потому что у «Барселоны» превосходная серия результатов. Игру еще можно улучшать. Но команда производит очень серьезное, надежное и ответственное впечатление. Победа над «Вильярреалом» — еще одно доказательство», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 56 очков за 21 матч. «Реал» занимает 2-ю строчку с 45 баллами за 20 матчей.