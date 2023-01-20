Хави считает, что «Барселоне» нужно подписать нового нападающего после ухода Депая

Сегодня, 18:55
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, нужно ли клубу заниматься поисками нового нападающего после ухода Мемфиса Депая из команды.
«Я не знаю, будут ли в команде новые игроки, но после ухода Мемфиса Депая, полагаю, необходимо подписать нападающего. Мы посмотрим, возможно ли это, хотя я думаю, что все будет хорошо», — приводит Goal слова Хави.
Сегодня, 20 января, стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.
Команда Хави занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Атлетико» идет на 4-й позиции (28 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования