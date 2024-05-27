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Сегодня, 08:50

Хави считает, что «Барселону» недооценивают

Виктория Кравченко
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Испанский тренер Хави Эрнандес высказался о своей работе в «Барселоне».

«У меня сложилось впечатление, что мы работали во время землетрясения. У нас практически никогда не было спокойствия», — цитирует Хави Barca Universal.

Он заявил, что команда пыталась играть стабильно, но не удалось. Хави считает, что каталонцев недостаточно оценили.

«Я пришел в команду, которая была на девятом месте, а закончил сезон на втором. В следующем сезоне мы вообще стали чемпионами», — цитирует специалиста Barca Universal.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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