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Испания

Сегодня, 08:39

Хави считает, что Дембеле должен делать гораздо больше для «Барселоны»

Алина Савинова

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о нападающем клуба Усмане Дембеле.

«У него огромный потенциал, и мы очень довольны его профессионализмом. Он имеет большое значение для нас, но он должен верить в это и делать гораздо больше, отдаваться в каждой игре, потому что он может», — приводит SportBild слова Хави.

Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» в 2017 году. Летом 2022 года он продлил контракт с клубом.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 7 матчей за команду Хави в ла лиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/fc-barcelona-xavi-ousmane-dembl-muss-viel-mehr-tun-81556724.sportMobile.html
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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Хави: «Мы должны совершенствоваться и становиться более конкурентоспособными»