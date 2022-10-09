Хави считает, что Дембеле должен делать гораздо больше для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о нападающем клуба Усмане Дембеле.

«У него огромный потенциал, и мы очень довольны его профессионализмом. Он имеет большое значение для нас, но он должен верить в это и делать гораздо больше, отдаваться в каждой игре, потому что он может», — приводит SportBild слова Хави.

Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» в 2017 году. Летом 2022 года он продлил контракт с клубом.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 7 матчей за команду Хави в ла лиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.