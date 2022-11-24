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Испания

24 ноября, 11:35

Хави считает, что для борьбы за трофеи «Барселоне» необходимо усилиться зимой

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что команде нужно усилиться зимой на трансферном рынке для борьбы за трофеи, сообщает Marca.

По информации издания, испанский специалист уже обратился к руководству клуба со своим предложением. Однако боссы «Барсы» предупредили тренера, что смогут подписать лишь усиление для скамейки. Руководство сине-гранатовых считает, что летние вложения были очень крупными и позволили создать конкурентоспособную команду.

Прошлым летом «Барса» потратила 148 миллионов евро. Если условия для выплаты бонусов, прописанных во всех контрактах, будут выполнены, то клубу придется потратить еще 47 миллионов евро. В руководстве каталонцев считают усилия, предпринятые во время предыдущего трансферного окна, чрезмерными.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 37 очков за 14 матчей. В текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов команда заняла третье место в квартете C. Испанский клуб встретится в 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 16 февраля 2023 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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