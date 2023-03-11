Хави считает, что пока рано говорить о продлении контракта с «Барселоной»

Сегодня, 16:42
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, сможет ли он стать новым Алексом Фергюсоном для своей команды.
Шотландский специалист в свое время отработал 27 лет во главе «Манчестер Юнайтед».
«Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это непросто, но я надеюсь, что так будет. Я очень благодарен президенту за его слова. Он всегда говорит мне, что доволен моей работой. Сейчас пока не время говорить о продлении контракта», — заявил Хави на пресс-конференции.
Контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до лета этого года. Каталонцы на данный момент возглавляют турнирную таблице ла лиги.