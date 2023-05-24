Хави считает неправильной отмену красной карточки Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави отрегулировал на решение федерации футбола Испании отменить красную карточку, полученную нападающим «Реала» Винисиусом в матче с «Валенсией».

«Акты расизма и оскорблений должны подвергаться наказанию, но удаление не имеет к этому никакого отношения. Со стороны Винисиуса было действие, которое произошло на поле», — цитирует Cope Хави.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». В концовке на поле произошла потасовка, в результате которой сулья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.