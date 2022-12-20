Хави считает Педри и Гави лучше, чем был он и Иньеста в 20 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о молодых футболистах каталонского клуба.

«Педри и Гави лучше, чем были мы с Иньестой в 20 лет. Они уже сейчас играют важную роль. Что касается Ансу Фати, во второй части сезона он будет выполнять более важные функции. Мы постепенно вводили его в игру, но в оставшиеся полгода от него будет многое зависеть», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

31 декабря каталонский клуб встретится с «Эспаньолом». Начло — в 16:00.