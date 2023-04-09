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Испания

Сегодня, 16:20

Хави: «Именно победа в ла лиге даст «Барселоне» стабильность»

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о важности победы в чемпионате Испании.

«Речь о победе в чемпионате. Я не понимаю этого. Победа в ла лиге — это невероятно здорово. За свою историю «Барса» пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в ла лиге дает клубу стабильность.
Помню, как после победы в Лиге чемпионов Зидан сказал, что целью «Реала» была победа в ла лиге. Мы ценим то, что нам удается сделать, наш соперник — «Реал», это очень сильная команда. Теперь для нас победа в ла лиге уже не выглядит чем-то экстраординарным», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании.

Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу ла лиги (71 очко) и опережает ближайшего преследователя в чемпионате — «Реал» — на 12 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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