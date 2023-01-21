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Испания

Сегодня, 17:14

Хави шокирован арестом Дани Алвеса

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на арест экс-защитника команды Дани Алвеса.

«Сложно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован, потому что знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать, мы не можем ни на что повлиять», — приводит слова Хави sport.es.

39-летний бразилец был заключен под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах.
Ранее заявление в полицию подала женщина, которая обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях.

Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дани Алвес
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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