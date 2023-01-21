Хави шокирован арестом Дани Алвеса

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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на арест экс-защитника команды Дани Алвеса.
«Сложно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован, потому что знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать, мы не можем ни на что повлиять», — приводит слова Хави sport.es.
39-летний бразилец был заключен под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах.
Ранее заявление в полицию подала женщина, которая обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях.
Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования