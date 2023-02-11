Хави: «Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто»

Сегодня, 22:39
Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что команда близка к продлению контракта с защитником каталонской команды Серхи Роберто.
«Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто, новый контракт будет согласован в ближайшее время. Здорово иметь игрока, который может помочь, как он всегда это делает», — приводит слова Хави Sky Sports.
31-летний испанец выступает за каталонскую команду с лета 2013 года.
В текущем сезоне Роберто провел за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.