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Сегодня, 22:39

Хави: «Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что команда близка к продлению контракта с защитником каталонской команды Серхи Роберто.

«Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто, новый контракт будет согласован в ближайшее время. Здорово иметь игрока, который может помочь, как он всегда это делает», — приводит слова Хави Sky Sports.

31-летний испанец выступает за каталонскую команду с лета 2013 года.

В текущем сезоне Роберто провел за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Серхи Роберто
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Барселона
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