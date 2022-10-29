Хави сообщил, что «Барселона» уже готовится к зимнему трансферному окну

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб уже готовится к зимнему трансферному окну.
«Январь еще далеко, но при этом довольно скоро, ведь до трансферного окна нам осталось провести всего четыре матча в чемпионате. Матеу Алемани и технический секретариат уже готовятся к трансферному окну», — приводит слова Хави Sport.es.
В летнее трансферное окно «Барса» приобрела трех новичков на общую сумму 153 миллиона евро — вингера Рафинью, нападающего Роберта Левандовски и защитника Жюля Кунде. Также команда подписала еще четырех свободных агентов — Андреаса Кристенсена, Франка Кессье, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо.
В сезоне-2022/23 «Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (0:3) и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.
В чемпионате Испании команда Хави занимает второе место (28 очков). Лидирует «Реал», у которого на счету 31 очко.
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