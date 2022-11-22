Хави сравнил работу в «Барселоне» с американскими горками

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию в клубе и ответил на критику в свой адрес.

«Сейчас я отключился, мне это было необходимо. Я здесь уже год, а кажется, что намного дольше. В этом клубе много стресса. Мы хорошо играем в чемпионате Испании, но не добились успеха в Лиге чемпионов. Мы в порядке, мы в процессе совершенствования, и нам нужно время. «Барса» — это американские горки эмоций. Тем более это мой родной клуб. Это твой дом, а тебя тут критикуют. С этим трудно справиться, но я стараюсь быть сильным и уверен, что мы изменим ситуацию», — цитирует специалиста Sport.es.

Ранее сообщалось, что Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.

В чемпионате Испании каталонский клуб занимает первое место, набрав 37 очков за 14 туров. Ближайший преследователь — «Реал», у «сливочных» 35 очков.