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Испания

Сегодня, 19:52

Хави уверен, что способен изменить ситуацию в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о ситуации в команде. Он считает, что способен изменить ситуацию в клубе.

«Я позитивен. Я думаю, что смогу изменить ситуацию. Мы все еще участвуем в четырех соревнованиях. Лучшее выступление в Лиге чемпионов было нашей главной целью в этом сезоне, и мы это сделали», — цитирует Хави Goal.

Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны по итогам сезона-2022/23.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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