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Испания

Сегодня, 11:03

Хави уверен, что у «Реала» есть все шансы выиграть чемпионат Испании

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» способен выиграть чемпионат Испании в этом сезоне.

«Реал» может выиграть чемпионат. Мы должны быть настороже. В воскресенье мы играем на поле, где «Мадрид» проиграл. Против «Вильярреала». Нужно выкладываться в каждой игре. Каждый матч будет войной. Осталось еще 18 игр, и ничего еще не закончилось. «Реал» — действующий чемпион, они фавориты ла лиги. Эта команда будет бороться до конца. Мы не имеем права расслабляться», — цитирует Хави Marca.

Отрыв «Барселоны» от «Реала» в турнирной таблице ла лиги — 8 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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