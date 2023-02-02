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Испания

Сегодня, 16:25

Хави высказался о форме «Барселоны» в текущем сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави положительно оценил форму своей команды в сезоне-2022/23.

«Команда находится в хорошем тонусе в ответственный момент сезона, поэтому я жду от нее больших достижений. Все вовлечены в процесс, конкуренция за место в составе просто безумная», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 50 очков за 19 матчей. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал», который отстает от сине-гранатовых на 8 очков.

В матче 20-го тура ла лиги каталонская команда сыграет против «Севильи». Встреча пройдет 5 февраля, начало — 23.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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