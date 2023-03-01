Хави: «Винисиус — исключительный футболист»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре перед матчем Кубка Испании.

«Он исключительный игрок, и он забивает голы. Это футболист, за которым мы должны следить. Он играет на очень высоком уровне», — сказал Хави на пресс-конференции.

В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» в 36 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

Матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 2 марта, начало встречи — 23.00 мск.