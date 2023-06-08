Хави — о Месси: «Нужно уважать его решение, поскольку он лучший игрок в истории»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я заметил, что в нем что-то изменилось последние дни или недели. Его нельзя не уважать, но нам иногда не хватает эмпатии. Нельзя требовать, чтобы Месси было тяжело быть самим собой. Он больше не хочет быть в центре внимания. Он хочет ощущать меньше давления и напряжения. Он хочет больше проводить времени с семьей. Это его личное решение, обстоятельства сложились именно так. Нужно уважать его решение, поскольку он лучший игрок в истории», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.