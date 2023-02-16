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Сегодня, 11:50

Хави: «Тен Хаг — отличный тренер. Он изменил игру «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага перед очной встречей в 1/8 финала Лиги Европы.

«Тен Хаг — отличный тренер. Я всегда верил, что изменить ситуацию в «Юнайтед» будет непросто, но он справляется с этим. Клуб и фанаты снова испытывают восторг — во многом благодаря тому, как они играют. Он изменил их атакующую игру, оборонительную, и каждый очень хорошо трудится, так что это тяжелый соперник для нас. Он очень интересный тренер. На мой взгляд, он делает отличные вещи. Он пробует вариант с тремя защитниками, его фланговые игроки смещаются в центр, многие подключаются в атаку. Он исповедует атакующий футбол как тренер, и большинство матчей это подтверждает. Убежден, он является эталоном для тех тренеров, которым нравится такого рода футбол», — цитирует Хави The Independent.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 февраля, начало встречи — 20.45 мск. Ответная игра пройдет 23 февраля.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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