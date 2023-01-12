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Сегодня, 08:40

Хави: «Бускетс — бесценен. Жизненно важный игрок для раздевалки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о роли полузащитника Серхио Бускетса в каталонской команде.

«Для меня он трансцендентный футболист для команды, жизненно важный для раздевалки. Пример самопожертвования, лидерства. Он бесценен. С футбольной точки зрения, он делает наш состав сбалансированным, он грамотно руководит товарищами на поле, и его отсутствие в матче сразу бросается в глаза. В матчах с ним, и без него, команда показывает совершенно разные результаты», — приводит слова Хави 90min.

Ранее сообщалось, что испанский хавбек может продолжить карьеру в МЛС.

Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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