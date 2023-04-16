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Испания

Сегодня, 12:28

Хави высказался о своем контракте в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем новом контракте.

«Признателен руководству за оценку моей работы. Мы ежедневно разговариваем, поэтому не уверен, что с новым соглашением возникнут вопросы. Однако сначала необходимо победить в чемпионате, а затем говорить о контракте», — приводит слова Хави Marca.

Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года и с тех пор завоевал с командой Суперкубок Испании.

Сине-гранатовые располагаются на первом месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 72 очка за 28 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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