Хави высказался о своем контракте в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем новом контракте.

«Признателен руководству за оценку моей работы. Мы ежедневно разговариваем, поэтому не уверен, что с новым соглашением возникнут вопросы. Однако сначала необходимо победить в чемпионате, а затем говорить о контракте», — приводит слова Хави Marca.

Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года и с тех пор завоевал с командой Суперкубок Испании.

Сине-гранатовые располагаются на первом месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 72 очка за 28 туров.