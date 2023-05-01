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Испания

Сегодня, 15:29

Хави: «Профессионалы знают, что лигу выигрывают лучшие. Турниры на выбывание менее справедливы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о турнирах на выбывание.

«Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами. До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от «Реала». Мы поздравили их в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат», — приводит слова Хави Diario Sport.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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