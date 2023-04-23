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Испания

Сегодня, 09:08

Хави: «Сейчас не время говорить о возвращении Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Месси? Я не в курсе всех последних слухов. Мне нужно работать и думать о завтрашнем матче, а не о трансферном окне. Сейчас не время говорить о Месси», — приводит слова Хави Marca.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 36 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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