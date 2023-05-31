Хави: «Возвращение Месси на 99 процентов зависит от него самого»

Сегодня, 10:29
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в каталонскую команду форварда Лионеля Месси.
«Наши фанаты почти каждый матч скандируют фамилию Месси. Мне нравится это чувство, но, поверьте мне, возвращение Лионеля на 99 процентов зависит от него самого», — цитирует Хави Esport 3.
Ранее сообщалось, что Месси до сих пор не получил предложения от «Барселоны».
Помимо каталонской команды в приобретении игрока заинтересован «Аль-Хиляль», который готов предложить аргентинцу очень крупный контракт.
Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.