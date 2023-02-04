0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:39

Хави — про Ансу Фати: «Сейчас неподходящий момент для разговоров о его продаже»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об интересе к нападающему Ансу Фати со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что 20-летним футболистом интересовались «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити».

«Мы должны быть терпеливы с ним, все у него наладится. Мы очень уверены в нем. У Фати потрясающий характер, и он является ценным игроком для клуба. Терпение, ему нужно время, сейчас неподходящий момент для разговоров о его продаже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Фати провел за испанский клуб 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года с опцией расторжения в 1 миллион евро.

Источник: Mundo Deportivo

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В КХЛ команды играют подозрительные матчи. Лиге нужно менять регламент
Овечкин не попал в топ-5 в истории НХЛ. Но российского суперснайпера недооценивают
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Пресс-секретарь МИД Франции Лежандр заявила о звонках Макрона Путину по просьбе Зеленского
Пожар произошел в многоквартирном доме на севере Москвы
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Тонали