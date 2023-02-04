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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об интересе к нападающему Ансу Фати со стороны других клубов.
Ранее сообщалось, что 20-летним футболистом интересовались «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити».
«Мы должны быть терпеливы с ним, все у него наладится. Мы очень уверены в нем. У Фати потрясающий характер, и он является ценным игроком для клуба. Терпение, ему нужно время, сейчас неподходящий момент для разговоров о его продаже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Фати провел за испанский клуб 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года с опцией расторжения в 1 миллион евро.
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