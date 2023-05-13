Хави: «Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе полузащитника Серхио Бускетса из команды по окончании сезона.

«Серхио Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл, — он гений. Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории — он был десяткой во всем, что делал на поле и за его пределами», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны».

Испанский хавбек находился в структуре клуба с 2005 года, сыграв за первую команду 713 матчей.