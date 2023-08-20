Хави записал видео, призывая Захаряна перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави этой зимой записал видео, в котором приглашал российского полузащитника Арсена Захаряна перейти в клуб.

По данным «РБК Спорт», в зимнее трансферное окно «Барса» вела переговоры с «Динамо» по переходу игрока. Однако на тот момент у каталонцев были проблемы с финансовым фейр-плей.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.