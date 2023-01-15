15 января, 23:54
Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны». В финале Суперкубка Испании каталонский клуб переиграл «Реал» со счетом 3:1.
42-летний специалист занял пост главного тренера «Барсы» в ноябре 2021 года.
В составе «Барселоны» Хави в качестве игрока шесть раз выигрывал Суперкубок страны.
Всего каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.
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Основные источники исследования