Хави: «Фати не продается, он — наше будущее»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Ансу Фати.

«Фати не продается, как и все остальные наши игроки в данный момент. Я доверяю Ансу, он — настоящее и будущее нашей команды», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 31 матче.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего форварда претендуют «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».