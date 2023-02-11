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Испания

Сегодня, 15:16

Хави: «Фати не продается, он — наше будущее»

Иван Торопцев
Корреспондент
Ансу Фати.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Ансу Фати.

«Фати не продается, как и все остальные наши игроки в данный момент. Я доверяю Ансу, он — настоящее и будущее нашей команды», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 31 матче.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего форварда претендуют «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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