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Испания

Сегодня, 17:14

Хави — о Холанне и Мбаппе: «К сожалению, «Барселона» не может позволить себе подписать этих игроков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал финансовые возможности клуба.

«Холанн или Мбаппе? Мы не можем думать о том, чтобы Холанн или Мбаппе присоединились к «Барсе» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе подписать этих игроков. Я доволен футболистами, которые у меня есть. Нам нужно выйти на лучший уровень, ведь в этом клубе нам нужно всегда быть на высоте», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

После 18 туров «Барселона» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской ла лиги.

Килиан Мбаппе
Хави Эрнандес (Хави)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
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