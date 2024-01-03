Хави — о Холанне и Мбаппе: «К сожалению, «Барселона» не может позволить себе подписать этих игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал финансовые возможности клуба.

«Холанн или Мбаппе? Мы не можем думать о том, чтобы Холанн или Мбаппе присоединились к «Барсе» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе подписать этих игроков. Я доволен футболистами, которые у меня есть. Нам нужно выйти на лучший уровень, ведь в этом клубе нам нужно всегда быть на высоте», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

После 18 туров «Барселона» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской ла лиги.