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Сегодня, 20:28

Хави: «Этим летом мы не подпишем нового левого защитника, нам нужна замена Бускетсу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не планирует подписывать левого защитника в летнее трансферное окно.

«Этим летом мы не подпишем нового левого защитника на замену Жорди Альбе, так как у нас есть Алекс Бальде и Маркос Алонсо. Нам нужна замена Серхио Бускетсу. Сделка будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плей. Мне нужен умный, решительный игрок, который выигрывает поединки», — приводит слова Хави итальянский журналист Фабрицио Романо.

По окончании текущего сезона каталонскую команду покинут хавбек Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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