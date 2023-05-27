Хави: «Этим летом мы не подпишем нового левого защитника, нам нужна замена Бускетсу»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не планирует подписывать левого защитника в летнее трансферное окно.

«Этим летом мы не подпишем нового левого защитника на замену Жорди Альбе, так как у нас есть Алекс Бальде и Маркос Алонсо. Нам нужна замена Серхио Бускетсу. Сделка будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плей. Мне нужен умный, решительный игрок, который выигрывает поединки», — приводит слова Хави итальянский журналист Фабрицио Романо.

По окончании текущего сезона каталонскую команду покинут хавбек Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.