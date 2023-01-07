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Сегодня, 17:36

Хави заявил, что «Барселоне» впервые повезло на жеребьевке Кубка Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании.

«Нам впервые повезло в жеребьевке с тех пор, как я стал тренером «Барселоны». Но это нужно доказать на поле. На бумаге мы сильнее, но это лишь на бумаге. Бывало, что слабые соперники обыгрывали нас. Нужно показать отличную игру, чтобы пройти дальше», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» встретится с «Сеутой». Матч пройдет 18 января. Начало — в 23:00 по мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230107/1001914781/xavi-sobre-ceuta-hemos-tenido-suerte-sorteo-primera-vez.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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