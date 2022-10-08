Хави заявил, что де Йонг не заменим в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника команды Френки де Йонга и рассказал о его состоянии после травмы.

«Де Йонг готов на 100 процентов и незаменим в команде. Он многое дает «Барселоне», он щедр, он помогает партнерам, добавляет динамики в игру. Френки может играть на разных позициях, и это гарантия того, что он будет доступен», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

25-летний футболист получил повреждение мышцы левого бедра, находясь в расположении сборной Нидерландов.

Де Йонг присоединился к Испанской команде в июле 2019 года и провел за нее 148 матчей, забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач.