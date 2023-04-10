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Испания

Сегодня, 06:58

Хави заявил, что хочет продлить контракт с Бускетсом

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о будущем полузащитника Серхио Бускетса в команде.

Действующий контракт 34-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Бускетс является примером для других игроков. Я говорил много раз, что хочу, чтобы он остался в команде», — сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил Бускетсу новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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