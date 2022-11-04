Хави заявил, что неблагоприятные обстоятельства вынудили Пике завершить карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.

«Завтра мы хотим взять три очка, чтобы продолжить гонку за «Реалом» и нашу хорошую серию в чемпионате. Этот матч станет прощальным для Пике, и он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде. Неблагоприятные обстоятельства вынудили его закончить карьеру. Он меньше играет, чувствует себя менее полезным. Поэтому он решил уйти. За это ему стоит отдать должное. У него был контракт, он мог и дальше получать деньги, но он решил поступить вот так. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» считают его тем, кем он является, — легендой», — приводит слова Хави Marca.

Пике является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду начал играть с 2008 года. Вместе с «Барсой» Пике выигрывал все высшие клубные призы в Испании: чемпионат (8 раз), Кубок короля (7), Суперкубок (6) и по 3 раза — европейскую Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.