Хави заявил, что неблагоприятные обстоятельства вынудили Пике завершить карьеру

Сегодня, 15:36
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.
«Завтра мы хотим взять три очка, чтобы продолжить гонку за «Реалом» и нашу хорошую серию в чемпионате. Этот матч станет прощальным для Пике, и он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде. Неблагоприятные обстоятельства вынудили его закончить карьеру. Он меньше играет, чувствует себя менее полезным. Поэтому он решил уйти. За это ему стоит отдать должное. У него был контракт, он мог и дальше получать деньги, но он решил поступить вот так. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» считают его тем, кем он является, — легендой», — приводит слова Хави Marca.
Пике является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду начал играть с 2008 года. Вместе с «Барсой» Пике выигрывал все высшие клубные призы в Испании: чемпионат (8 раз), Кубок короля (7), Суперкубок (6) и по 3 раза — европейскую Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.