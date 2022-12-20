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Испания

Сегодня, 21:37

Хави заявил, что очень доволен составом «Барселоны»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы семья, и я очень доволен тем, что у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Я в восторге от состава. У нас хороший момент, мы по-футбольному здоровы. Мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном, и, хотя обидно, что мы проиграли в Лиге чемпионов, есть фундамент для борьбы за трофеи, что является главной целью. Я сказал Матеу Алемани не играть на трансферном рынке слишком много и что я очень доволен составом», — приводит слова Хави Football Espana.

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

31 декабря каталонский клуб встретится с «Эспаньолом». Начло — в 16:00 по мск.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/12/20/xavi-hernandez-reveals-wishes-for-winter-transfer-window
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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