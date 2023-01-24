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Испания

Сегодня, 16:58

Хави заявил, что полузащитник Кессье останется в «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что полузащитник Франк Кессье останется в испанской команде.

«Я никогда не рассматривал вариант, при котором он уйдет из команды. Мне нравится Кессье. Это важный игрок для команды», — приводит слова Хави Marca.

В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 35 миллионов евро.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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