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Испания

Сегодня, 08:59

Хави заявил, что пресса влияет на «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Алавесом» (2:1) в рамках 13-го тура ла лиги.

«Мы стали играть немного лучше, но нам предстоит сделать гораздо больше. Чтобы победить, нам нужно было показать класс. Победа очень важна. Команда переживает не лучший момент, перерыв пойдет нам на пользу. Мы находимся в низкой точке, переживаем не лучший момент. В ла лиге у нас были две ужасные игры. Я сказал игрокам успокоиться, что они хороши. Они были напряженнее, чем обычно, из-за напряжения, создаваемого извне. Это вызывает нервозность, это ненормально. Футболисты не играют раскрепощенно. Пресса влияет на команду. Создают нереальные сценарии, это влияет на команду. Генерируется негатив, который влияет на игроков. На них влияет то, что говорят извне, царит преувеличенная нервозность. Игроки напряжены. Мы должны защитить молодых игроков от этого. Улучшения есть, но незначительные. Этого недостаточно. Мы должны требовать большего. Я убежден, что мы поднимемся выше», — приводит слова Хави Marca.

После 13 туров «Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 30 очков. Лидирует — «Жирона» (34 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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