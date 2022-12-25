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Испания

Сегодня, 10:50

Бывший игрок «Наполи» считает, что клуб заслужил победу в чемпионате Италии

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Наполи» Херман Денис считает, что в этом сезоне неаполитанский клуб заслужил стать чемпионом Италии.

«Наполи» Лучано Спаллетти выступает очень сильно, и я очень надеюсь, что так продолжится и дальше. Они должны выиграть Скудетто. Они заслуживают его», – приводит слова Дениса fcinter1908.it.

Аргентинец выступал в составе «Наполи» с 2008 по 2010 год. Последний раз неаполитанский клуб становился чемпионом страны в 1990 году.

В текущем сезоне «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 41 очко за 15 матчей.

ФК Наполи
серия А
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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