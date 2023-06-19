Хесус Навас стал первым футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЧЕ и Лигу наций

Защитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас стал первым футболистом в истории, который выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций, сообщает Squawka.

В финале Лиги наций-2023 сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии (0:0, пенальти 5:4)

Также в составе испанской команды Навас становился чемпионом мира в 2010 году и выигрывал чемпионат Европы в 2012 году.

Навас дебютировал за сборную Испании в 2009 году. Всего 37-летний защитник провел за национальную команду 48 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.