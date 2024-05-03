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Испания

3 мая, 23:57

«Атлетик» вдевятером победил «Хетафе» на выезде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Атлетик» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, которому дважды ассистировал его младший брат Нико Уильямс.

На 58-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве: красную карточку получил защитник Йерай Альварес. На 79-й минуте удалился еще один защитник команды из Бильбао Айтор Паредес.

На 88-й минуте нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд не реализовал пенальти.

«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 61 очком. «Хетафе» идет на десятой строчке с 43 очками.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
03 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Хетафе
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