«Атлетик» вдевятером победил «Хетафе» на выезде

«Атлетик» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, которому дважды ассистировал его младший брат Нико Уильямс.

На 58-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве: красную карточку получил защитник Йерай Альварес. На 79-й минуте удалился еще один защитник команды из Бильбао Айтор Паредес.

На 88-й минуте нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд не реализовал пенальти.

«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 61 очком. «Хетафе» идет на десятой строчке с 43 очками.