«Атлетико» разгромил «Хетафе», Гризманн оформил хет-трик

«Атлетико» на выезде разгромил «Хетафе» в матче 36-го тура ла лиги — 3:0.

У гостей хет-трик оформил Антуан Гризманн. Француз забил 14-й, 15-й и 16-й гол в этом сезоне чемпионата Испании.

«Атлетико» одержал 4-ю победу в ла лиге подряд — 73 очка и 4-е место. «Хетафе» потерпел третье поражение подряд — 43 очка и 10-я строчка.

«Сельта» одержала волевую победу в домашнем матче с «Атлетиком» — 2:1.

Баскский клуб открыл счет на 23-й минуте после результативного удара Алехандро Беренгера. У клуба из Виго на 68-й минуте Уиллиот Сведберг сравнял счет, а Уго Альварес забил победный гол на 71-й минуте.

«Сельта» набрала 37 очков (15-е место), у «Атлетика» — 62 очка и 5-е место.