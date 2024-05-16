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Сегодня, 00:53

«Атлетико» разгромил «Хетафе», Гризманн оформил хет-трик

Руслан Минаев
Антуан Гризманн.
Фото AFP
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«Атлетико» на выезде разгромил «Хетафе» в матче 36-го тура ла лиги — 3:0.

У гостей хет-трик оформил Антуан Гризманн. Француз забил 14-й, 15-й и 16-й гол в этом сезоне чемпионата Испании.

«Атлетико» одержал 4-ю победу в ла лиге подряд — 73 очка и 4-е место. «Хетафе» потерпел третье поражение подряд — 43 очка и 10-я строчка.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
15 мая, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:3
Атлетико

«Сельта» одержала волевую победу в домашнем матче с «Атлетиком» — 2:1.

Баскский клуб открыл счет на 23-й минуте после результативного удара Алехандро Беренгера. У клуба из Виго на 68-й минуте Уиллиот Сведберг сравнял счет, а Уго Альварес забил победный гол на 71-й минуте.

«Сельта» набрала 37 очков (15-е место), у «Атлетика» — 62 очка и 5-е место.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
15 мая, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Сельта
ФК Хетафе
0
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