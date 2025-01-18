«Хетафе» и «Барселона» встретятся в 20-м туре чемпионата Испании 18 января

«Хетафе» и «Барселона» встретятся в 20-м туре чемпионата Испании в субботу, 18 января. Начало матча на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» — в 23.00 по московскому времени.

Игру ла лиги в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 22.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Хетафе» — «Барселона» можно изучать в нашем матч-центре.

В чемпионате Испании-2024/25 «Хетафе» набрал 19 очков и занимал 15-е место в турнирной таблице, у «Барселоны» — 38 очков и третья строчка.